- Congresul Național al PRO Romania, reunit in ședința extraordinara vineri, 26 februarie, a decis incetarea procedurii de fuziune cu ALDE. Tot astazi, Congresul Național a decis redenumirea și restructurarea Biroului Executiv (BEx). Astfel, potrivit noului statut, Biroul Executiv Național (BEN)…

- Tribunalul Bucuresti a decis anularea Congresului Partidului Verde din data de 20 iulie 2019 prin care actorul Florin Calinescu a fost ales presedintele acestei formatiuni politice. Instanta a admis actiunea formulata de presedintele ales la Congresul din februarie 2019, Luminita Simoiu,…

- Presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, a postat un mesaj pe pagina oficiala de Facebook la iesirea de la urne. Toader ii indeamna pe prahoveni sa iasa la vot si sa isi aleaga reprezentantii in Parlament pentru urmatorii 4 ani. "Votul inseamna democrație! Am votat astazi pentru ca democrația…

- Ministrul Transporturilor Lucian Bode a votat, duminica, in judetul Salaj. Presedintele PNL Salaj spune ca a votat pentru dezvoltarea Romaniei. „Am venit astazi (duminica n.r.) cu gandul la Salaj, cu gandul la Romania, am venit astazi sa votez pentru dezvoltarea Romaniei, pentru dezvoltarea Salajului.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, dupa votul de duminica, faptul ca si-a exprimat opttiunea pentru pensii si alocatii, dar si impotriva incompetentei. „La multi ani de Sfantul Nicolae, am votat astazi pentru ca romanii sa isi ia viata inapoi, am votat astazi pentru ca de maine Romania sa…

- Presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc, a declarat ca a votat pentru ca judetul Neamt, Moldova si Romania sa continue proiectele de dezvoltare, potrivit Agerpres. "Am votat ca acest judet sa fie bine reprezentat in Guvernul si Parlamentul Romaniei. Am votat pentru nemteni. Astazi este…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a votat duminica la Buzau și i-a îndemnat pe români sa voteze "în spiritul Sfântului Nicolae", care pentru cei cuminți aduce daruri, iar pentru cei obraznici aduce nuiaua.El a susținut ca a votat pentru deschiderea școlilor și pentru…