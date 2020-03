Congresul American a votat cel mai mare pachet de stimulente financiare Congresul american a votat cel mai mare pachet de stimulente financiare, în valoare de 2 miliarde de dolari, în condițiile în care țara se lupta cu pandemia de coronavirus, relateaza BBC.



Camera Reprezentanților a adoptat proiectul de lege la doua zile dupa Senat, președintele Trump afirmând ca îl va semna, în condițiile în care, miercuri, numarul americanilor care au solicitat șomajul s-a ridicat la un nivel record de 3,3 milioane de oameni.



Pachetul economic de stimulare american (initial gandit la un trilion de dolari) pus la bataie în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

