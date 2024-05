Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 19-21 aprilie 2024, la Palatul Național al Copiilor din București, a avut loc a XI-a ediție a Concursului național „Lebada de Cristal”. Evenimentul a adus din nou in atenție frumusețea dansului și rolul sau in educația estetica a copiilor și adolescenților. Dintre zecile de participari,…

- Cine ar fi crezut ca un spectacol de teatru omagial dedicat unui compozitor roman, Ciprian Porumbescu va umple pana la refuz una dintre salile Teatrului Național din București. Acest lucru s-a intamplat recent la premiera spectacolului „Crai Nou. Viața lui Ciprian Porumbescu”, produs de Fundația…

- Ciprian Porumbescu ramane un model al artei muzicale romanești din secolul trecut, care a facut și istorie, iar Universitatea Naționala de Muzica din București gazduiește o expoziție de excepție ce aduce in prim-plan viața și creația marelui compozitor roman. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea…

- Universitatea Naționala de Muzica din București gazduiește o expoziție de excepție ce aduce in prim-plan viața și creația marelui compozitor roman Ciprian Porumbescu. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei iși propune sa ofere studenților și profesorilor o incursiune in lumea acestui geniu…

- Palatul Național al Copiilor din București a gazduit etapa finala a Festivalului – Concurs Național de Muzica Religioasa „Buna Vestire”, ajuns anul acesta la cea XI-a ediție. Organizat de Asociația Corala Naționala din Romania și de Fundația pentru copii talentați „Meloritmic”, evenimentul iși propune…

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei lanseaza ediția 2024 a campaniei naționale „Liga Profesorilor Excepționali”, menita sa aduca in prim-plan contribuția de neprețuit a profesorilor din intreaga țara. Campania naționala ofera profesorilor

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei a organizat luni, 11 martie, la Teatrul Național din București, un eveniment cultural inedit, intitulat „Crai nou. Viața lui Ciprian Porumbescu”, dedicat Zilei Recunoștinței Naționale, un proiect-omagiu anual ce marcheaza personalitațile societații…

- 10 instituții de invațamant din Romania vor avea biblioteci moderne, cu spații dedicate lecturii și, mai ales, cu rafturi pline de carți In debutul anului școlar 2023-2024 se finaliza, la Chiajna, un proiect educațional grandios – noul complex școlar ”Petru Rareș”, compus din gradinița și școala gimnaziala…