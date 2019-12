Congresul american a primit documente foarte ingrijoratoare despre Boeing 737 MAX Boeing a transmis luni seara Comisiei pentru transporturi a Congresului american noi documente ce "par sa arate o imagine foarte ingrijoratoare" a raspunsului companiei la problemele de securitate ale avionului sau 737 MAX, a declarat marti un consilier al legislativului federal.



Boeing a trimis documentele "tarziu in cursul serii" de luni, la doar cateva ore dupa anuntul demisiei imediate a directorului sau executiv, Dennis Muilenburg, a precizat asistentul comisiei.



Aceasta desfasoara in prezent o ancheta cu privire la 737 MAX, consemnat la sol incepand de pe 13 martie

Sursa articol si foto: business24.ro

