Conglomeratul Fidelity National Information Services pregăteşte o separare de grup a serviciului de plăţi Worldpay FIS intentioneaza sa realizeze o separare, fara taxe, a diviziei sale comerciale, care proceseaza plati pentru companii, au spus sursele. Finalizarea spin-off-ului va dura mai multe luni, iar FIS va primi, de asemenea, orice oferte de achizitie pentru divizie in aceasta perioada, au adaugat sursele. O mare parte din afacerile comerciale ale FIS este reprezentata de Worldpay, pe care a cumparat-o cu 43 de miliarde de dolari in 2019. De atunci, actiunile FIS si-au pierdut mai mult de jumatate din valoare, lasand-o cu o capitalizare de piata de 45 de miliarde de dolari, in timp ce compania lupta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

