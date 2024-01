Conf. univ. dr. Mihai Craiu le transmite parinților ca, in cazul copilului, febra cu convulsii și febra cu erupție pe tot corpul reprezinta urgențe medicale. Febra izolata, in sine nu-i o boala. Febra este un mecanism prin care sunt puse in mișcare celulele noastre imune și anticorpii pentru a ne scapa de musafirii nedoriți, spune medicul. Temperatura pana in 38 de grade Celsius nu reprezinta niciun fel de pericol. Daca febra este insoțita și de alte semne, parinții trebuie sa fie atenți. Copii reacționeaza diferit la febra. Sunt copii care se simt foarte rau la 38,2. Daca are febra plus alte…