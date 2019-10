Confruntari intre protestatari si trupe ale armatei au avut loc miercuri seara in partea de nord a Libanului, la o zi dupa ce premierul Saad Hariri a inaintat presedintelui demisia guvernului sau ca raspuns la una din cererile formulate in timpul manifestatiilor anti-guvernamentale, informeaza dpa.



Militarii au folosit gaze lacrimogene impotriva demonstrantilor care incercau sa blocheze soseaua principala ce duce spre orasul-port Tripoli din nordul tarii. Drept raspuns, protestatarii au aruncat cu pietre in soldati.



Conform Crucii Rosii libaneze, cel putin trei protestatari…