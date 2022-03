Confruntarea dintre naționalism și patriotism trebuie tranșată. De ce România are, în sfârșit, oportunitatea de a ieși din zodia ambiguității strategice Tragedia din Ucraina este prilejul imperativ ca Romania sa iasa din epoca ambiguitații. Va fi, deci, nevoie de o primenire a clasei politice, de stoparea industriei plagiatelor și de formarea unei elite naționale capabile sa descifreze lucid lumea de dupa Putin. Multe voci din Romania au negat iminența agresiunii rusești impotriva Ucrainei, crezand sincer ca Putin e un lider acceptabil. Numeroși naționaliști romani sperau, pe de alta parte, ca Ucraina sa dispara, iar noi sa „recuperam” Bucovina de Nord și Herța, cu tot cu majoritatea lor etnica ucraineana. O logica similara i-a facut pe mulți… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

