Stiri pe aceeasi tema

- Ilia Ponomarev, fostul deputat rus stabilit in Ucraina, dupa ce a fost expulzat in 2016 pentru acțiuni anti-Kremlin, ofera detalii despre asasinatul impotriva fiicei ideologului Aleksandr Dughin, intr-un interviu amplu in publicația Meduza . Acesta a declarat deschis ca este in contact cu partizanii…

- Patru tinere, fiicele unor soldați ruși, povestesc pentru Meduza , un cunoscut site de știri rus independent, cu sediul in Letonia, cum au ajuns parinții lor in razboi. Relatarea lor are acuratețea lipsei de propaganda: ele vorbesc despre patriotism, minciuna și durere. Doar 1.351 de militari ruși…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca președintele rus Vladimir Putin i-a spus despre dorința sa de a coopera cu Baykar, producatorul de drone Bayraktar, scrie portalul CNNTurk . Erdogan a facut declarația la o reuniune a Comitetului Executiv Central al Partidului Justiției și Dezvoltarii…

- Site-ul Meduza a obținut rezultate unui sondaj cu circuit inchis facut de Kremlin in legatura cu suportul rușilor fața de invadarea Ucrainei. Sondajul a fost realizat de VȚIOM la sfarșitul lunii iunie 2022.

- Președintele rus Vladimir Putin se teme ca generalii sai din Ucraina sa nu devina prea populari, motiv pentru care presa de la Moscova ignora rolul lor in succesele inregistrate de forțele armate, relateaza Meduza intr-o noua investigație in care citeaza mai multe surse de la Kremlin. Fii…

- Explozii in orasul rus Belgorod, in apropiere de granita cu Ucraina, au ucis trei persoane, potrivit guvernatorului regiunii Belgorod, scrie dpa. Guvernatorul Viaceslav Gladkov a anuntat informatia, duminica, pe Telegram, conform agentiei TASS. Alti patru oameni au fost raniti in explozii, inclusiv…

- La 25 februarie, a doua zi dupa ce Rusia a invadat Ucraina, un grup select de oligarhi a participat la o intalnire privata cu președintele Vladimir Putin in Sala Sfanta Ecaterina de la Kremlin. In aparența, s-a discutat despre modul in care guvernul va ajuta bancile rusești de stat care urmau sa fie…

- Palatele, iahturile și podgoriile primite de președinte Rusiei, Vladimir Putin, de la prieteni și oligarhi sunt gestionate de o rețea informala care deține proprietați in valoare totala de peste 4,5 miliarde de dolari, relateaza The Guardian.Informația a fost facuta publica in contextul in…