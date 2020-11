Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Compiegne de langa Paris a fost luni scena unor ciocniri intre elevi de liceu si politie, pe fondul unor proteste legate de riscurile de sanatate presupuse de mentinerea deschisa a scolilor. Aproximativ 100 de elevi, care cereau inchiderea liceului, s-au batut cu forțele de ordine, au vandalizat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri seara ca profesorul decapitat la Conflans-Sainte-Honorine, la nord-vest de Paris, a fost victima unui “atentat terorist islamist tipic” si a asigurat ca “obscurantismul si violenta care il insotesc nu vor castiga”, relateaza Reuters, citata de Agerpres.…

- De la 1 septembrie pana la 14 octombrie, in Romania au murit 1.957 de oameni cu COVID-19, ceea ce ne plaseaza pe locul 3 la numarul efectiv de decese, dupa Spania, cu 3.769 si Franta, cu 2.212 decese. Dar acestea au populatii de 2-3 ori mai mari si raporteaza, in aceeasi perioada, de 5 ori […] The post…

- Inrautatirea situatiei sanitare in Franta din cauza cresterii numarului cazurilor de COVID-19 a determinat autoritatile sa instituie alerta maxima in opt orase, inclusiv Paris, masura ce presupune noi restrictii, inclusiv inchiderea barurilor si un protocol consolidat in restaurante, relateaza agentia…

- In Bulgaria, 500 de elevi și 40 de profesori sunt in carantina, in prima saptamana de școala. In aceasta etapa, școlile nu vor fi inchise, a declarat ministrul adjunct al educației, Tania Mihailova. La data de 20 septembrie, au fost identificați 26 de elevi cu teste pozitive. O parte dintre ei nu au…

- Consiliul Stiintific pentru COVID-19 din Franta s-a pronuntat in favoarea scurtarii perioadei de carantina de la 14 zile la sapte zile, a anuntat marti ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, care a precizat ca o decizie in acest sens a Executivului de la Paris va fi anuntata vineri, relateaza…

- Guvernul a anunțat ca a lansat programul de achiziție a tabletelor și produselor de protecție sanitara, din bani europeni, pentru școlile care se pregatesc de inceperea noului an educațional. Numai ca, așa cum a fost prezentat calendarul de finanțare, tabletele nu vor putea ajunge mai devreme de jumatatea…

- Peste 4.500 de noi cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in Franta in ultimele 24 de ore, conform datelor publicate duminica de serviciul de sanatate publica, releva AFP, citata de Agerpres. In total au fost diagnosticate pozitiv 4.897 de noi cazuri, comparativ cu 3.602 sambata. Procentajul de teste…