Conflict pe o terasă din Timișoara: Bărbat împușcat în gât cu un pistol airsoft Marți seara, in cartierul Modern din Timișoara, a avut loc un incident grav in care un barbat de 35 de ani a fost impușcat in gat cu un pistol de tip airsoft. Agresorul, in varsta de 54 de ani, a fost reținut și dus la audieri. Un barbat de 35 de ani, impușcat cu o arma airsoft Conflictul a avut loc la intersecția strazilor Renașterii și Lugojului, pe terasa unui local. Cei doi barbați au intrat intr-un conflict spontan , care a escaladat rapid. Agresorul a scos un pistol de airsoft și l-a impușcat pe barbatul de 35 de ani, in gat, de aproape. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

