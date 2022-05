Conflict diplomatic Rusia – Danemarca. Ambasadorul rus, convocat de guvernul de la Copenhaga Copenhaga l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a da explicatii, dupa ce spatiul aerian al Danemarcei a fost incalcat de un avion rusesc de recunoastere, a anuntat seful diplomatiei daneze citat de AFP. „Ambasadorul rus este convocat la Ministerul de Externe maine (luni – n.r.). O noua incalcare a spatiului aerian danez de catre Rusia. […] The post Conflict diplomatic Rusia – Danemarca. Ambasadorul rus, convocat de guvernul de la Copenhaga appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe din Bulgaria a emis o alerta de calatorie in Republica Moldova, indemnand cetațenii bulhari care se afla pe teritoriul acestei țari sa il paraseasca sau sa evite deplasarile. Cetațenii bulgari sunt indemnați sa paraseasca de urgența Republica Moldova, folosind „orice mijloc de…

- Operatiunea militara de la Moscova se va incheia cand NATO va inceta sa mai foloseasca teritoriul ucrainean pentru a ameninta Rusia, a declarat Alexey Polishchuk, un inalt oficial al Ministerului de Externe al Rusiei, pentru agentia de presa de stat rusa Tass, potrivit BBC. ”Operatiunea militara speciala…

- Croația a expulzat 24 de angajați ai ambasadei Rusiei din cauza „agresiunii brutale” impotriva Ucrainei, a anunțat Ministerul croat de Externe, citat de The Guardian. Ministerul a precizat ca ambasadorul rus a fost convocat in semn de protest fața de „agresiunea brutala asupra Ucrainei și numeroasele…

- Minele navale care plutesc in deriva in Marea Neagra sunt eliberate de Rusia, a acuzat, miercuri, intr-o declaratie Ministerul ucrainean de Externe. ”S-a stabilit ca acestea sunt mine navale, care, la inceputul anului 2022, nu figurau in registrele Fortelor Navale ale Fortelor Armate Ucrainene”, se…

- Miniștrii de Externe din Ucraina și Rusia vor avea prima intalnire de la inceputul razboiului, in Turcia. Cel mai probabil, aceasta va fi organizata maine, 10 martie. Ministerul rus de Externe a confirmat ca ministrul Serghei Lavrov va avea o intrevedere cu omologul ucrainean Dmytro Kuleba, in Turcia,…

- Romania alaturi de toate statele din Uniunea Europeana face parte din lista „țarilor neprietenoase” pe care Rusia a publicat-o, luni. Guvernul de la Kremlin a aprobat o lista cu state și teritorii care comit acțiuni neprietenoase impotriva Rusiei, potrivit unui decret semnat de cabinetul de miniștri,…

- Ministerul de Externe din Rusia anunța ca un avion diplomatic se indreapta spre Washington. Aeronava fusese identificata, cu o ora mai devreme, ca fiind din flota lui Vladimir Putin, pe aplicația live FlightRadar. Zborul avionului Ilyushin-96-300, similar cu avionul lui Vladimir Putin, a fost observat…

- Discuțiile ruso-ucrainene sunt așteptate sa inceapa la ora 12.00, a declarat consilierul prezidențial rus Vladimir Medinsky. Ministerul de Externe din Belarus a publicat o fotografie a mesei de negocieri, completata cu steaguri rusești și ucrainene. „Locul discuțiilor dintre Rusia și Ucraina in Belarus…