Stiri pe aceeasi tema

Postul polonez de radio Zet a relatat, marți seara, ca doua rachete ratacite au cazut in orașul polonez Przewodow, de pe partea poloneza a graniței cu Ucraina.

Occidentul s-a consolidat in statutul de parte la conflictul ucrainean, trimițand mercenari sa participe la ostilitați, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova.

Ministerul polonez de Externe a mustrat vineri reprezentanța diplomatica a Vaticanului in Polonia pentru ca l-a gazduit pe ambasadorul rus la sediul sau, pe fondul razboiului Moscovei in Ucraina, scrie AFP.

In cadrul ediției știrilor de dimineața de la BBC, corespondentul postului in Ucraina a avut parte de un moment terifiant. In timp ce relata tocmai despre atacurile cu rachete ale Rusiei, in spatele sau zbura o racheta.

Purtatorul de cuvant al Ministerului iranian de Externe, Nasser Kanani, a transmis ca Iranul, stat considerat de Occident ca fiind un apropiat al Rusiei, sprijina orice eforturi pentru „o soluționare pașnica" a conflictului din Ucraina, potrivit agenției de presa de stat iraniana IRNA.

Așa-zisa operațiune militara speciala a Rusiei in Ucraina nu ar fi fost lansata daca țarile occidentale ar fi fost constructive cu privire la propunerile Moscovei privind garanțiile de securitate, a declarat marți Aleksei Drobinin, directorul departamentului de planificare a politicii externe al

Occidentul incearca sa contrazica procesele istorice obiective, ceea ce poate incetini formarea multipolaritații, dar nu o va opri in niciun caz, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, intr-un interviu acordat postului de televiziune Zvezda, pentru un documentar despre Mișcarea Nealiniaților,

Rusia nu are dreptul moral de a participa la reuniunea Grupulului celor 20 de natiuni in timp ce isi continua invazia in Ucraina, a declarat vineri un purtator de cuvant al Ministerului britanic de Externe.