- Comandantii grupului de mercenari Wagner isi trateaza oamenii ca si cum ar fi ”carne de tun”, ”ii incoltesc pe cei care nu vor sa lupte si ii impusca in fata camarazilor lor abia sositi”, a declarat pentru postul american de televiziune CNN un fost comandant al acestui grup, Andrei Medvedev, transmite…

- ''Ii incolteau pe cei care nu voiau sa lupte si ii impuscau in fata celor abia sositi'', sustine acest fost militar in varsta de 26 de ani. ''Au adus doi detinuti care au refuzat sa mearga sa lupte si i-au impuscat in fata tuturor si i-au ingropat chiar in transeele pe care le sapasera recrutii'', a…

- Andrei Medvedev, fostul comandant al gruparii de mercenari Wagner care a fugit in Norvegia in urma cu circa zece zile, a fost arestat de autoritațile norvegiene in baza legii privind imigratia, a anuntat luni politia norvegiana, citata de Reuters și Hotnews . „Persoana respectiva a fost arestata in…

- O noua zi a razboiului din Ucraina, iar situația orașului Soledar din estul țarii este tot incerta. Rușii pretind ca au cucerit orașul - insuși șeful grupului Wagner, Evgheni Prigojin a anunțat acest lucru, publicand o poza in care da de ințeles ca se afla la fața locului. De partea cealalta insa, un…

- Evgheni Prigojin, seful grupului rus de mercenari Wagner, a confirmat ca un cetatean din Zambia, ucis la 22 septembrie, a murit luptand in Ucraina si ca fusese recrutat dintr-o inchisoare rusa, relateaza CNN, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Seful grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, spune ca un "fost general" al infanteriei marine a SUA (United States Marine Corps, USMC) face parte din aceasta armata privata ai carei recruti lupta in special in Ucraina.

- Rusia a cerut, duminica, Grupului celor 20 (G20) sa inceteze discutiile despre securitate si sa se concentreze asupra celor mai stringente probleme socio-economice ale lumii, inaintea unui summit ce se preconizeaza ca va fi dominat de criticile Occidentului la adresa invaziei ruse in Ucraina, informeaza…