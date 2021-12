Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Super Teach, organizeaza sambata, 11 decembrie, de la ora 9.30, la sediul Consiliului Județean Buzau, o conferința cu tema: ”Educația: Control sau incredere?”. Primtre invitații de marca se afla și preotul Mihail Milea, unul dintre cei mai indragiți buzoieni. Zeci de profesori și antreprenori…

- Asociatiile de elevi din tara considera ca deciziile ministrului Sorin Cimpeanu reprezinta un pericol social pentru elevi, parinti si cadre didactice si solicita realizarea de urgenta a unui control psihiatric

- 100 de copii și tineri din grupuri vulnerabile vor beneficia in cadrul Școlii de Olarit de la Colți de ateliere creative de olarit și intervenții de tip terapie ocupaționala/terapie prin arta cu impact benefic asupra dezvoltarii creativitații și expresivitații, creșterii increderii și stimei de sine…

- Alunis Art Center ii invita pe buzoieni sa descopere aromele toamnei intr-un loc cu totul special, sambata, 9 octombrie, in cadrul unui brunch de toamna. Este vorba despre Alunis, un sat traditional din Muntii Buzaului, cu nenumarate atractii, de la ulitele pitoresti, peisajele salbatice ale muntilor,…

- Continuarea activitatii in scoli chiar si in cazul unor rate de imbolnaviri mari creeaza speranta dar si ingrijorare. Educatia este foarte importanta, dar si mai importanta este sanatatea elevilor si profesorilor sustin toti cei implicati in actul de invatamant. Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru…

- „Educația pe primul loc. Bursele de performanța și de ajutor social se dubleaza. În ședința ordinara a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din 4 octombrie va fi supus spre aprobare proiectul de majorare a cuantumului…

- Vineri, 17 septembrie, la Biblioteca Judeteana ,,Vasile Voiculescu” a avut loc lansarea cartii „Jurnalul meu cu Sfantul Sava de la Buzau”, semnata Sava Bogasiu, pseudonimul literar al preotului Mihail Milea. Manifestarea a facut parte din programul Zilelor Chisinaului la Buzau, eveniment organizat in…

- 5 total views Anunt licitatie spatii Școala Gimnaziala nr. 10.pdf Scoala Gimnaziala nr. 10 Rm.Valcea, organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare a doua spatii situate in incinta curtii scolii in data de 29.09.2021 ora 11,00. 1 Oferta va fi intocmita cu destinatia punct alimentar si obiecte…