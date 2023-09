Nicolae Kovacs a vorbit la Conferinta Roinvest – Editia a IV-a, organizata de Agentia de presa News.ro, in parteneriat cu Team Innovation Media si Agentia de PR si comunicare Plurivox, despre ce oportunitate are Romania in aceasta perioada. “Noi, ca tara, astazi, avem o mare oportunitate, cum de fapt am avut si in 2008, cand a fost marea criza perioada in care, de exemplu, Polonia a facut ceea ce trebuia sa faca, dar si a crescut extrem de mult si a mers pe contrasens, fata de alte tari. Cred ca suntem si noi in exact aceeasi situatie astazi, in care am putea sa adoptam anumite strategii de tara…