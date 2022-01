Conferința privind viitorul Europei. Cetățenii europeni, împărțiți în privința energiei nucleare Panelul cetațenilor privind schimbarile climatice, mediu și sanatate, din cadrul Conferinței privind viitorul Europei, desfașurata la Varșovia luna aceasta, nu a reușit sa cada de acord asupra unei recomandari privind energia nucleara, care a fost una dintre cele mai discutate probleme. Acest panel face parte din Conferința privind viitorul Europei (CoFoE), un experiment de democrație deliberativa la nivel european in care 800 de cetațeni selectați aleatoriu transmit recomandari pentru legislatorii europeni. Panelul organizat la Varșovia a fost al treilea dintre cele patru paneluri tematice… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

