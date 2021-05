Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 10 mai – 31 iulie 2021 va avea loc recensamantul general agricol. Pregatirea, organizarea și efectuarea recensamantului se realizeaza de catre Institutul Național de Statistica, Ministerul Agriculturii și Ministerului Afacerilor de Interne impreuna cu structurile teritoriale din subordinea…

- In perioada 10 mai – 31 iulie 2021 va avea loc recensamantul general agricol. Pregatirea, organizarea și efectuarea recensamantului se realizeaza de catre Institutul Național de Statistica, Ministerul Agriculturii și Ministerului Afacerilor de Interne impreuna cu structurile teritoriale din subordinea…

- Președintele interimar al PSD Mureș, deputatul Dumitrița Gliga, a adresat miercuri, 31 martie, o interpelare catre Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, pe tema "Protejați agricultorii romani și fondul funciar agricol romanesc?". Redam, in randurile de mai jos, textul integral…

- Productia de cereale din Romania a ajuns in 2020 la 18,968 milione de tone, in scadere cu 37,6% fata de 2019, arata cele mai noi date furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale(MADR) la solicitarea News.ro. Productiile de grau si de porumb s-au diminuat si ele cu 37,7%. Productia…

- Productia de cereale din Romania a ajuns in 2020 la 18,968 milione de tone, in scadere cu 37,6% fata de 2019, arata cele mai noi date furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale(MADR) la solicitarea News.ro . Productiile de grau si de porumb s-au diminuat si ele cu 37,7%. Productia totala…

- Tribunalul Tulcea a decis obligarea inculpatului, in solidar cu partea responsabila civilmente Asociatia Crescatorilor de Animale "Trei Stejari" Babadag la plata sumei de 148472,74 lei, la care se adauga dobanda legala pana la data platii, catre partea civila Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…

- Intr-o postare pe blogul sau, polițistul Marian Godina a susținut ca, luna trecuta, a incasat 4.400 de lei net. „Cei 4.400 de lei reprezinta totalul banilor intrați pe card”, a explicat Marian Godina, cel care, conform propriilor afirmații, are 15 ani in Poliție, „din care 12 petrecuți la rutiera, numai…

- Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistica, a anuntat ca in 2020, anul debutului pandemiei de coronavirus, Romania a inregistrat cu peste 36.000 de decese mai mult decat in 2019.Cele mai multe decese au fost in ultimele doua luni ale anului. Conform Hotnews, care citeaza INS, numarul…