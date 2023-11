Stiri pe aceeasi tema

- Tabloidul german BILD a scos la iveala o serie de inregistrari audio, care surprind convorbiri ale fostului șef al agenției spațiale ruse Roscosmos. Se pare ca acesta planuia un atac terorist indreptat impotriva Ucrainei, cu scopul de a-l impresiona pe liderul rus, Vladimir Putin. Atac terorist planuit…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a dat asigurari luni, la Praga, ca o eventuala victorie a Rusiei asupra Ucrainei va duce la sfarsitul tarii sale ca stat liber, transmite EFE, citata de Agerpres.

- NATO a anuntat joi desfasurarea temporara a unor avioane de supraveghere AWACS la baza Siauliai din Lituania, pentru a monitoriza activitatile militare rusești in apropierea frontierei Aliantei Nord-Atlantice, transmit agențiile de presa EFE și Agerpres. Alianta indica intr-un comunicat ca primul din…

- Semne diacriticeMerita sa vorbim despre discursul Maiei Sandu in cadrul Adunarii Generale a ONU, din 20 septembrie. Mesajele pe care le-a transmis sunt relevante pentru ințelegerea razboiului ruso-ucrainean și a opțiunilor geopolitice din regiunea noastra. Invazia „brutala” a Rusiei in Ucraina este…

- SUA au declarat luni ca vin la Adunarea Generala a ONU cu o mana intinsa catre tarile din Sudul global, tinand sa le reaminteasca acestora faptul ca multe dintre problemele lor au fost provocate sau exacerbate de invazia Rusiei in Ucraina, transmite marti EFE."Rusii ar vrea sa ne faca sa credem ca…

- "Invazia ilegala și nedreapta a Rusiei in Ucraina ne cheama pe toți sa fim mai uniți și mai solidari. Am incercat aici in Romania sa indeplim urmarirea acesto deziderate. Știm ca v-ați confruntat cu toții cu problemele generate de pandemie, de prețurile gazelor și alte probleme generate de atacul ilegal…

- In cadrul intalnirilor informale care vor avea loc miercuri si, respectiv, joi la Toledo (Spania), ministrii Apararii si de Externe din Uniunea Europeana vor discuta despre razboiul Rusiei impotriva Ucrainei si situatia din Niger dupa lovitura de stat din aceasta tara

- Faimosul cantareț sarb Goran Bregovic a fost oprit sa intre in Republica Moldova de catre autoritațile de frontiera de pe aeroportul din Chișinau. Incidentul este relatat, in ziua de 20 august 2023, de presa din Republica Moldova. Bregovic a confirmat ca a fost oprit pe aeroport și ca nu va putea intra…