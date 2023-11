Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” din Timisoara și Editura „Victor Babes” anunța lansarea romanului intitulat „Noaptea ingerilor”, semnat de scriitoarea Liliana Ardelean. Evenimentul va avea loc in data de 16 noiembrie 2023, ora 17.00, in Amfiteatrul „Pius Brinzeu” (Sala Senatului),…

- In perioada 2-4.11.2023, va invitam la Zilele Universitații de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. 03.11.2023 – VINERI | AULA MAGNA | 9:00-12:00 – ACADEMIA ROMANA și INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE (30 de ani de la inființare) 14:00-16:00 – ACADEMIA DE ȘTIINTE MEDICALE- comunicari…

- Al VII-lea Congres Național de Neuroendocrinologie, organizat de Societatea Romana de Psihoneuroendocrinologie in parteneriat cu Universitatea de Medicina și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara, va avea loc in Capitala Clturala a Europei. Manifestarile vor avea loc intre 26-28 octombrie, iar una din…

- Daniela Știru, medic primar endocrinolog la clinica MedLife Medici’s ArztHaus din Timișoara, consulta de la copii cu afecțiuni tiroidiene, la femei de varsta medie cu dereglari hormonale, afecțiuni ale sanilor sau boli ale tiroidei și pana la varstnici cu osteoporoza. O preocupa mult și cazurile femeilor…

- Conferința eveniment la Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș’ din Timișoara sub egida festivalului LitVest. Unul dintre cei mai importanti poeti contemporani, distins cu cele mai mari premii internationale, prieten cu Paul Mc Cartney si boema pop-rock, vine in fata cadrelor medicale…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara organizeaza, in perioada 4 – 7 octombrie, cea de-a 9-a Conferința a Secțiunii Europene a Academiei Internaționale de Științe Cardiovasculare. Programul științific este variat, fiind susținut de catre prestigioși lectori invitați care…

- CAZARE SEPTEMBRIE, ANUL UNIVERSITAR 2023-2024 Cazarea studentilor in camine se va desfasura in perioada 25.09.- 01.10.2023. Listele nominale cu repartitia pe camine si camere vor fi afisate pe site in data de 22.09.2023 impreuna cu link-urile necesare programarii in vederea cazarii. Studentii cazati…