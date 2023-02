Stiri pe aceeasi tema

- Bancherul se asteapta la o perioada economica buna, pornind de la cea mai recenta prognoza a Comisiei Europene, care arata ca UE ar trebui sa evite o recesiune in acest an, in timp ce dinamica economiei romanesti a fost rectificata in sus de la 1,8% la 2,5%. Pardekooper vorbeste despre impactul PNRR…

- ”Noi vrem sa propunem ca proiect pilot in PNRR implementarea unui nou concept, acel de sat autonom energetic, este un model nemtesc pe care l-am vazut implementat si care functioneaza foarte bine, ar insemna un fel de serviciu centralizat de alimentare cu energie termica (SACET) de mici dimensiuni. Utilizand…

- „Sunt peste 5.000 de apeluri telefonice la care zilnic se raspunde in cadrul call center-ului. Deci, mobilizarea noastra este generala pentru ca sa putem cu data de 20 februarie sa incepem aceasta operare a platilor la facturile de energie. Banii sunt alocati in intregime pentru aceste plati si urmeaza…

- Odata cu marirea din nou a contingentului de muncitori straini cu drept de lucru in țara, la 100.000, au aparut și noi situații pentru angajatorii romani și implicit riscuri, asupra carora Patronatul Importatorilor de Forța de Munca atrage atenția, cu scopul de a proteja mediul de afaceri din Romania,…

- Guvernul are pe agenda sedintei de luni, 19 decembrie, aprobarea unei ordonante de urgenta care vizeaza scaderea sumelor de bani platite de catre asociatiile de proprietari la lucrarile de reabilitare termica a blocurilor. Concret, Guvernul vrea ca finantarea reabilitarilor energetice sa se faca din…

- Spania a demarat un proiect pilot prin care ajuta IMM-urile din sectorul industrial sa reduca saptamana de lucru a angajatilor, cu cel putin o jumatate de zi, fara ca salariile sa aiba de suferit, in incercarea de a creste productivitatea, transmite Reuters. Companiile care solicita ajutoare trebuie…

- „De la 1 ianuarie crește pensia la valoarea punctului stabilit: 1.785 lei. Toate pensiile bazate pe contributivitate vor crește. Programul „Sprijin pentru Romania va fi in continuare. Voucherele de 250 lei vor continua. Vor fi masuri de ajutor pentru anul 2023. Am avut o di8scuție cu domnul ministru…

- Mai multi bani pentru programul Laptele și cornul din școli și gradinițe. Guvernul a majorat pretul la care poate fi cumparat laptele pana la 1 leu si 11 bani portia, dupa ce in mai multe judete programul a fost sistat din cauza ca furnizorii nu mai puteau face livrari la