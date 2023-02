Bancherul se asteapta la o perioada economica buna, pornind de la cea mai recenta prognoza a Comisiei Europene, care arata ca UE ar trebui sa evite o recesiune in acest an, in timp ce dinamica economiei romanesti a fost rectificata in sus de la 1,8% la 2,5%. Pardekooper vorbeste despre impactul PNRR in cresterea economiei de 2-3% pana in 2026 si de cele aproape 100.000 de locuri de munca pe care Comisia Europeana estimeaza ca le va genera in Romania. ”PNRR a fost stabilit ca o consecinta a pandemiei, insa economia europeana si cea a Romaniei s-au dovedit a fi mult mai reziliente in a gestiona…