Conferinţă de pace la Berlin: Comunitatea internaţională vrea să pună capăt ingerinţelor străine în Libia O conferinta internationala dedicata Libiei a inceput duminica la Berlin cu scopul de a consolida incetarea focului si de a pune bazele unui proces de pace. Summit-ul, care reuneste unsprezece lideri din tarile implicate in conflict si mai multe organizatii internationale, a inceput cu putin inainte de ora 14:00 GMT si este de asteptat sa se incheie seara tarziu cu adoptarea unei declaratii comune. Negociat timp de cateva saptamani, textul de acord, vazut de AFP, solicita incetarea ingerintelor straine si respectarea unui embargo asupra livrarilor de arme in tara africana, intr-un context de armistitiu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

