Stiri pe aceeasi tema

- Conferinta ONU privind schimbarile climatice de la Dubai, cunoscuta sub acronimul COP28, a fost prelungita in contextul in care participantii intampina dificultati in a ajunge la un acord asupra textului declaratiei finale.

- Tarile reunite la summitul de la Dubai incearca sa ajunga la un acord asupra unui plan de actiune global pentru a limita schimbarile climatice suficient de repede astfel incat sa mai poata fi evitate inundatii dezastruoase, canicula mortala si schimbarile ireversibile ale ecosistemelor lumii. Un proiect…

- Statele membre ale Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) fac presiuni impotriva incercarilor de a include expresia "eliminarea combustibililor fosili" intr-un acord ce ar urma sa fie anuntat la Conferinta ONU privind schimbarile climatice (COP28), in curs de desfasurare la Dubai, transmite…

- Președintele summitului climatic din Dubai COP28, Sultan Al Jaber, spune ca „nu exista nicio dovada științifica” din care sa reiasa faptul ca este necesara eliminarea combustibililor fosili pentru a limita creșterea temperaturii globale la 1,5 grade Celsius, scrie The Guardian. Declarațiile sale le…

- Papa Francisc și-a anulat calatoria planificata in Dubai, unde trebuia sa participe la conferința despre clima COP28, din cauza problemelor sale de sanatate, a declarat marți Vaticanul, potrivit Reuters.

- Joe Biden este unul dintre participanții la COP28 cei mai așteptați, dar nu va merge in Dubai, a anunțat duminica un responsabil american care a dorit sa-și pastreze anonimatul. Conferința respectiva, ale carei lucrari incep joia viitoare și vor dura pana in 12 decembrie, va avea o participare-record,…

- Pentru prima data, Bulgaria va participa la conferinta COP 28 din acest an cu o delegatie mai mare de trei persoane, a declarat luni ministrul bulgar al Mediului, Julian Popov, , transmite BTA.Cea de-a 28-a Conferinta a Partilor (COP 28) la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice…

- Papa Francisc a declarat miercuri ca va participa la conferința COP28 despre clima, la Dubai, fiind pentru prima data cand un pontif va participa la reuniunea ONU pentru mediu, de la inceputul acesteia in 1995, transmite Reuters.