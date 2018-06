Stiri pe aceeasi tema

- Centrala Mintia, acum deținuta de Complexul Energetic Hunedoara, ar putea sa renunțe (nu in totalitate) la huila și sa treaca pe gaz. Grupuri noi, in cogenerare, ar urma sa fie construite pana in 2020, care ar putea fi alimentate cu gaze din Marea Neagra.

- Grupul leton de distributie Elko, cu afaceri de 1,5 mld. euro anul trecut, estimeaza ca va inregistra o crestere a businessului si in acest an, posibil si pe fondul unor achizitii, o evolutie pozitiva fiind asteptata si pentru Romania, a declarat intr-un interviu pentru ZF Sven Dinsdorfs, CEO al grupului.…

- ♦ Medicover, al treilea jucator din piata de servicii medicale private, a achizitionat intr-o tranzactie de 23 mil. euro spitalul Pelican din Oradea, o unitate de 130 de paturi fondata in urma cu 26 de ani de o echipa de medici chirurgi.

- Klaus Iohannis, in discuții cu tinerii din Bacau: ”Recunosc, cu clasa m-am descurcat; Cu președinția, ramane sa vedem ce se spune dupa”, le-a marturisit președintele Iohannis celor din sala. Șeful statului a susținut, joi, o alocuțiune in cadrul dezbaterii naționale „Viziunea tinerilor pentru viitorul…

- Romania are o problema cu cresele, care afecteaza tara pe palierele natalitatii si pietei muncii, iar PSD are in Programul de guvernare crearea a 3.000 de creste, dar a facut doar 3, in Bucuresti, a declarat marti avocatul Gabriel Biris, intr-o conferinta cu tema "Proiect de tara -Romania 2040".

- Termocentrala de la Mintia este la un pas de a fi oprita. In cursul zilei de astazi, SE Mintia a ramas fara gaz metan, iar in cursul zilei de maine ApaProd ar putea sista furnizarea apei, fapt care ar duce la oprirea totala a activitații. Neplata facturilor atrage dupa sine și intreruperea furnizarii…

- Sambata, 14 aprilie 2018, la Alba Iulia, va fi lansat un nou concept, intitulat “Altfel de cercetare de marketing.” „Vorbim despre un concept care identifica problemele, nevoile, lipsurile, concurența etc, atat in companii cit și in instituții, in timp util și real, prin calcule și rezultate sigure,…

- Avand in vedere declarațiile publice cu privire la realizarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a unui Proiect de constituire a corpului de constatori de dauna independenți, Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania - UNSAR solicita Președintelui ASF sa manifeste…