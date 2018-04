Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul de miniștri a aprobat inițierea negocierilor pentru semnarea unui acord cu Guvernul Japoniei privind asistența administrativa reciproca în domeniul vamal, transmite IPN. Prin acord se urmarește asigurarea securitatii economice a statelor contractante. Vor fi aplicate instrumente…

- Joi, 29 martie 2018 elevii clasei a VII-a B, de la Scoala Gimnaziala „Horea, Closca si Crisan” au desfasurat in parteneriat cu elevii de la Scoala Gimnaziala „Ioan Opris”, Turda activitatea „Diferiti, dar egali!”. Aceasta activitate s-a derulat in cadrul proiectului ERASMUS + „ Stand up against bullying!”,…

- Pe masura apropierii campaniei electorale agenda care va determina dezbaterile între forțele politice și comunicarea lor cu alegatorul ia contururi din ce în ce mai clare: pericolul unirii, apararea statalitații moldovenești, geopolitica. Cel care va neglija temele în cauza risca…

- Jaroslav Kaczynski, seful partidului la guvernare in Polonia, premierul ceh Andrej Babis si Liviu Dragnea, presedintele PSD, sunt printre liderii europeni despre care publicatia The Economist afirma ca dirijeaza din umbra, pe un drum gresit, tarile lor, adaugand ca Italia ar putea urma aceeasi cale,…

- Scoala Gimnaziala Nr. 4 Suceava deruleaza prin Programul Erasmus+, finantat de Comisia Europeana, in perioada septembrie 2017 – septembrie 2019, Proiectul „Healthy Foods, Happy Moods", tara coordonatoare fiind Turcia, iar parteneri Croatia, Italia, Polonia si Romania. Prin acest ...

- Jurnalistul Rareș Bogdan are o reacție dura, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Rareș Bogdan considera ca Romania moare puțin cate puțin și arata ca singurul care mai poate face ceva este președintele Klaus Iohannis.„ROMANIA…

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- Angajații din Romania sunt in top atunci cand vine vorba de numarul de ore lucrate pe saptamana de europeni. Cel mai mult stau la serviciu angajații din Marea Britanie. Clasamentul european pune Romania intre primele zece țari atunci cand vine vorba de numarul de ore pe care il petrec la serviciu angajații.…