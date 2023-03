Stiri pe aceeasi tema

- Echipa poloneza Lech Poznan a invins joi, in deplasare, scor 3-0, formatia suedeza Djurgarden, in mansa secunda din Conference League. Echipa AC Fiorentina a invins pe Sivasspor, scor 4-1, si s-a calificat in sferturile Conference League, acolo unde merge si Basel. Fii la curent cu cele mai…

- Apollon Limassol a caștigat, luni, scor 1-0, contra AEK Larnaca, in deplasare, in prima etapa din play-off-ul campionatului cipriot. Golul a fost marcat de Ilian Iliev (17). Cu aceasta victorie, Bogdan Andone a ajuns la 4 din 4 victorii, doua dintre ele cu AEK Larnaca. Ciprioții sunt in acest moment…

- Manșa intai a „optimilor" UEFA Conference League s-a incheiat joi, 9 martie, cu meciurile: AEK Larnaca – West Ham United 0-2, Sheriff Tiraspol – Nice 0-1, Anderlecht Bruxelles – Villarreal 1-1, Fiorentina – Sivasspor 1-0, Lech Poznan – Djurgarden 2-0, FC Basel – Slovan Bratislava 2-2 și Gent – Istanbul…

Rezultate inregistrate in partidele disputate, joi seara, in prima mansa a optimilor de finala ale Conference League, potrivit news.ro:FC Basel – Slovan Bratislava 2-2

- Azi au loc 7 meciuri in turul optimilor Europa League. Lazio și AZ Alkmaar au jucat deja, marți. Olandezii s-au impus pe „Olimpico” cu 2-1. Meciurile retur se joaca pe 15 și 16 martie Sheriff Tiraspol - Nice, live de la 19:45 Click AICI pentru statistici Anderlecht - Villarreal, live de la 19:45 Click…

- Potrivit tragerii la sorți desfașurata vineri, 24 februarie, la sediul UEFA de la Nyon, din Elveția, avem programul jocurilor din „optimile" Conference League. Manșa intai va debuta marți, 7 martie, cu meciul: Lazio Roma – AZ Alkmaar (de la ora 19:45). Celelalte partide vor avea loc joi, 9 martie: AEK…

Echipele Manchester United, AS Roma, Union Berlin si Sahtior Donetk s-au calificat, joi, in optimile de finala ale Ligii Europa, informeaza news.ro.

- ora 19.45: Anderlecht – Ludogorets (in tur 0-1), CFR Cluj – Lazio (0-1), Dnipro – AEK Larnaca (0-1), Partizan – S. Tiraspol (1-0); ora 22.00: FC Basel – Trabzonspor (0-1), Fiorentina – Braga (4-0), Gent – Qarabag (0-1), Lech – Bodo/Glimt (0-0).