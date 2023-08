Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 0-0 in tur, FCSB va juca de la 20:00 pe terenul lui Nordsjaelland, in manșa a doua din turul 3 al preliminariilor Conference League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Antena 1. ...

- FCSB joaca joi seara in Danemarca, la Farum, returul cu Nordsjaelland, din turul 3 preliminar al UEFA Conference League. Reporterii GSP au facut o scurta comparație intre prețurile din țara nordica și cele din Romania. ...

- FCSB s-a deplasat in Danemarca pentru returul contra celor de la Nordsjaelland, din turul 3 preliminar al UEFA Conference League. Suprafața de joc de pe arena „Right to Dream Park”, din Farum, se prezinta in condiții bune inaintea partidei de joi seara. ...

- Aflat la 25 de kilometri nord-vest de Copenhaga, orașelul Farum, casa celor de la FC Nordsjaelland, aduna peste 1.000 de ani de existența. Cea mai importanta dovada a vechimii localitații este biserica din partea de vest, a carei construcție a inceput pe la 1100. Aici traiesc 20.300 de locuitori, adica…

- Danezii de la Nordsjaelland au anunțat modificarea orei de start pentru manșa decisiva cu FCSB, din turul III preliminar al Conference League. Programata inițial la ora 19:30 (ora Romaniei), partida va incepe la 20:00. Dupa 0-0 in tur, in Ghencea, calificarea ramane deschisa intre FCSB și Nordsjaelland…

- FCSB va disputa, joi seara, a doua partida din "dubla" cu Nordsjaelland, din turul 3 in Conference League. Dupa 0-0 in tur, in Ghencea, calificarea ramane deschisa și se va decide in confruntarea de la Farum. Fața de modul in care a aratat, ca prim "11", la jocul tur, de joia trecuta, FCSB va face modificari…

- Johannes Hoff Thorup (34 de ani), antrenorul lui Nordsjaelland, a tras concluziile dupa manșa tur a „dublei” cu FCSB din runda a treia preliminara a Conference League. A fost 0-0 in Ghencea, iar echipa care merge mai departe va fi decisa peste o saptamana, la Farum. ...

- FCSB a efectuat azi antrenamentul oficial inainte de meciul cu Nordsjaelland, din prima manșa a turului 3 din preliminariile Conference League. FCSB - Nordsjaelland, prima manșa din turul III preliminar Conference League, se disputa joi, de la 21:30, liveTEXT, FOTO + VIDEO pe GSP.ro și in direct la…