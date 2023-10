Conf. univ. dr. Daniel Grigorie despre osteoporoză, boala femeilor și, deopotrivă, a bărbaților Osteoporoza este o boala atribuita mai mult femeilor. Dar date și studii de ultima ora duc la concluzia ca osteoporoza este, deopotriva, o boala a femeilor și barbaților. Iata cateva argumente. In țara noastra, se estimeaza ca aproximativ 20,5% dintre femei, dar și peste 6% dintre barbați cu varsta peste 50 de ani sufera de osteoporoza. Studiile indica faptul ca barbații sunt mai predispuși decat femeile la dizabilitați sau chiar la deces din cauza osteoporozei. Probabilitatea de deces ca urmare a unei fracturi de șold este de doua ori mai mare la barbați fața de femei, cu o rata a mortalitații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

