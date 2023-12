Stiri pe aceeasi tema

- Doua ministere importante ar urma sa primeasca bani mai puțini anul viitor Sursa articolului: Cum se impart banii din buget? PSD și PNL, ședințe separate inainte de majorarea pensiilor și salariilor Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Draftul proiectului de lege privind pensiile din sistemul public va fi transmis in aceasta saptamana oficialilor de la Bruxelles, inainte de a intra in dezbatere in Parlament, dupa cum au precizat surse guvernamentale, potrivit Agerpres. Premierul Marcel Ciolacu a avut programata o discutie cu ministrul…

- Presedintele AUR, deputatul George Simion, a spus ca deputatii din grupul sau vor vota impotriva proiectului de lege privind pensiile speciale, pentru ca "taie doar 10% din cuantumul pensiilor speciale" si are o forma "inacceptabila”, conform Agerpres."Domnule Catalin Dula, sper ca si anul viitor…

- Ce aduce reforma lui Ciolacu - Impozite speciale pentru romanii cu case și mașini scumpe Accize noi pentru tutun Masuri pentru reducerea aparatului bugetar Sporuri limitate Guvernul a publicat, marți, forma finala a pachetului de masuri fiscale pe care iși va asuma raspunderea in Parlament.

- Guvernul trebuie sa stabileasca, saptamana viitoare, forma finala a pachetului de masuri fiscale pentru care iși va asuma raspunderea in Parlament. Maine este programata o noua ședința a Consiliului Economic și Social, pentru alte discuții intre Executiv și partenerii sociali, pe tema reformei fiscale.…

- Proiectul de lege privind noile masuri fiscale, pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea in Parlament, prevede impozit pe cifra de afaceri, impozit suplimentar de 1% pentru institutiile de credit, eliminarea unor facilitati pentru angajatii din IT si constructii, reducerea numarului total…

- DOCUMENT: Forma finala a proiectului de masuri fiscale și reducere a cheltuielilor bugetare. Cresc taxele pentru toata lumea Forma finala a proiectului de lege privind masurile fiscale și cele de reducere a cheltuielilor bugetare a fost publicata de Ministerul Finanțelor, in transparența. Guvernul vrea…