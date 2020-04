Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea colectiva interimara a PSD se reuneste marti in sedinta, incepand cu ora 11.00, la sediul central al partidului. Este prima ședința de acest fel de la instituirea starii de urgența, pana acum discuțiile social-democraților fiind prin videconferința.Potrivit unor surse social-democrate,…

- Sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului este programata la ora 16.00, insa in eventualitatea in care Curtea Constitutionala admite sesizarea PSD, sedinta ar ramane fara obiect. Inainte, de la ora 13.00, au loc sedintele Birourilor permanente, atat la Camera, cat si la Senat. Ordinea de zi…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu i-a criticat, miercuri seara, pe social-democrați pentru decizia de a nu participa, luni, la votul de investitura pentru Guvernul Orban2. Florin Cițu considera ca PSD ”trebuie sa vina sa faca ceva”, dar și ca fuge de responsabilitate.”Au dat jos un Guvern și nu vor…

- PSD vrea sa fie foarte dur la audieri cu anumiti ministri din Guvernul Orban, la audieri. Potrivit unor surse, sunt vizati urmatorii ministri: Florin Citu, Violeta Alexandru, Ion Stefan si Catalin Predoiu. Cele mai dure intrebari vor fi adresate aici.In schimb, exista si ministri care sunt considerati…

- PSD va decide in sedinta CExN ce strategie va adopta in Parlament in privinta votului de investitura a Guvernului Orban 2, in conditiile in care presedintele interimar al partidului, Marcel Ciolacu, intentioneaza sa depuna, tot luni, la Curtea Constitutionala, o sesizare cu privire la desemnarea lui…

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste luni, printre subiectele de discutie fiind strategia pe care o vor urma social-democratii in ceea ce priveste investirea noului Guvern Orban, precum si stabilirea datei Congresului. PSD va decide in sedinta CExN ce strategie va adopta in Parlament in privinta…

