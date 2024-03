Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al filialei Timis a PNL, Danut Groza, care ocupa si functia administrativa de primar al orasului Sannicolau Mare, si-a anuntat marți demisia din functia detinuta in partid. Este prima demisie anuntata de la conducerea PNL Timis, dupa scandalul izbucnit in urma deciziei alienței PSD-PNL…

- Decizia Coaliției PNL-PSD de a susține un candidat social-democrat in fruntea Consiliului Județean Timiș, condus pana acum de liberalul Alin Nica, a starnit un scandal de proporții in filiala PNL, care s-a finalizat cu inlaturarea opozantului de la șefia filialei.

- Conducerea PNL a votat, marți, inlaturarea lui Alin Nica din fruntea PNL Timiș, dupa ce acesta a criticat public conducerea partidului pentru alianța cu PSD la alegerile locale și a amenințat chiar ca pleaca la alt partid. Inlaturarea din funcție a fost propusa de Lucian Bode, secretar general al PNL.

- E scandal uriaș in PNL Timiș, dupa ce PSD și PNL au decis sa aiba candidați comuni la Primaria Timișoara și PSD Timiș! Conducerea centrala a PNL a putea decapita conducerea pe Timiș. Cele doua partide il vor sustine pe Nicolae Nobu pentru Primarie, candidatul pentru Consiliul Judetean nefiind inca anuntat.…

- Alin Nica, liderul PNL Timiș, nu vrea sub nicio forma sa renunțe la candidatura pentru un nou mandat in fruntea Consiliului Județean Timiș. Liberalul susține ca șefii sai de la București i-au oferit un loc eligibil in Senatul Romaniei, insa a declinat oferta.

- Inca de luni, in spațiul public au aparut informații potrivit carora PNL l-ar putea susține la șefia Consiliului Județean Timiș pe social-democratul Alfred Simonis in defavoarea actualului președinte liberal Alin Nica.

- Un numar de 24 de primari liberali din Timis s-au prezentat, joi, la Prefectura Timis pentru a cere explicatii prefectului Mihai Ritivoiu (PSD), dupa ce acesta a atacat in instanta hotararea Consiliului Judetean Timis privind repartizarea sumelor din fondul pus la dispozitia CJT si a celor defalcate…

- Compania Naționala „Poșta Romana” a suspendat, incepand cu data de 12 ianuarie, serviciul Postmesager pentru materiale cu caracter politic, dupa ce Partidul Social Democrat a solicitat „explicații oficiale” despre distriuirea unor materiale de propaganda politica ale PNL (cu fotografia și numele…