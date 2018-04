Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Partidului Socialist din Ungaria a demisionat dupa victoria formatiunii de guvernamant Fidesz in alegerile parlamentare de duminica, informeaza Reuters. "Ne consideram raspunzatori de ceea ce s-a intamplat, am recunoscut decizia alegatorilor", le-a declarat sustinatorilor si…

- Gabor Vona, liderul partidului nationalist Jobbik, si-a anuntat demisia in urma rezultatului alegerilor parlamentare desfasurate duminica in Ungaria, informeaza Reuters. Autoritatea electorala ungara informeaza ca dupa numararea a 85% din voturi se anticipeaza ca Jobbik va avea doar 26 de locuri in…

- Prezenta la alegerile parlamentare din Ungaria depasise 42% la ora 14:00, fiind cea mai mare participare la vot din ultimii 16 ani, arata datele Biroului Electoral National, citate de Reuters. Unii analisti spun ca o participare de peste 70% la alegeri ar putea insemna o mobilizare eficienta a opozitiei…

- Premierul ungar in exercitiu Viktor Orban, unul dintre liderii cei mai controversati din Uniunea Europeana, porneste favorit in alegerile parlamentare care au loc duminica in Ungaria, pentru a si consolida puterea 39;iliberala 39; care a transformat profund tara sa, comenteaza sambata AFP.Sondajele…

- Presedintele UDMR Covasna, Tamas Sandor si-a exprimat, luni, sustinerea pentru FIDESZ, partidul de guvernamant din Ungaria condus de premierul Viktor Orban, in contextul alegerilor parlamentare ce vor avea loc pe data de 8 aprilie in tara vecina. Tamas Sandor, care este si presedintele Consiliului…

- Sprijinul alegatorilor din Ungaria pentru Fidesz (dreapta), partidul premierului Viktor Orban, a scazut la 29% in februarie fata de 32% in luna precedenta, dar formatiunea este in continuare favorita la castigarea scrutinului de pe 8 aprilie, indica un sondaj publicat miercuri, preluat de Reuters.…

- Partidul aflat la putere in Ungaria, Fidesz, a suferit o infrangere surprinzatoare in cadrul unor alegeri speciale in orasul Hodmezovasarhely. Rezultatul negativ vine chiar cu cateva saptamani inaintea alegerilor parlamentare, scrie The Guardian conform News.ro . viktor Orban va candida din partea Fidesz…

- Alegerile parlamentare din Ungaria au fost stabilite pentru 8 aprilie a anunțat președintele Janos Ader. Data a fost stabilita in ziua in care se aniverseaza 28 de ani de la primele alegeri de dupa perioada comunista, scrie The Associated Press. Primul ministru Viktor Orban va incerca sa obțina al treilea…