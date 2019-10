Stiri pe aceeasi tema

- CNSAS anunța joi ca doi angajați ai instituției, Madalin Hodor și Mihai Demetriade, au vorbit in nume propriu cand au jignit studenții care au trecut prin "Experimentul Pitești". Consiliul a catalogat aceste afirmații drept o ofensa adusa celor care au suferit in regimul de detentie comunist, conform…

- La 70 de ani de la debutul „Experimentului Pitești”, unul dintre cele mai odioase programe de reeducare din blocul comunist, a aparut și primul film romanesc pe aceasta tema. „Intre chin și amin” ar trebui probabil difuzat la orele de istorie din clasa a 12-a. E primul film romanesc despre subiect,…

- Consiliul Superior al Magistraturii anunta ca draftul raportului MCV pe 2019 a fost clasificat, cel mai probabil contrar legii, iar reprezentantilor CSM le-a fost blocat accesul la document de catre Ministerul Justitiei, printr-o solicitare de ultim moment. Ministerul Justitiei a transmis vineri…

- Un elev de 13 ani de la Școala Gimnaziala Mihai Eminescu din orașul Nasaud a cazut, miercuri, de la etajul doi al instituției de invațamant printre balustrade, fiind gasit inconștient de angajații școlii care au sunat la 112, potrivit Mediafax.Un copil de 13 ani, elev la școala gimnaziala…

- Fundația Colegiului Național de Aparare se delimiteaza de Alexandru Cumpanașu și declarațiile facute public de acesta. Mai mult, Cumpanașu a fost suspendat din funcția de vicepreședinte.Citește și: Pericol in Capitala: un barbat lovește din senin femeile pe strada. Poliția cere ajutorul cetațenilor…

- SURPRIZA! 1000 de dosare vor fi predate de SRI catre CNSAS, in prag de alegeri Serviciul Roman de Informatii (SRI) va preda Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) „栩ilele acestea”・peste o mie de dosare ale fostei Securitati si peste 6.600 de role microfilm. „€Inca 1.060…

- Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile europarlamentare i-a audiat, luni, pe Cristian Petraru si Gabriel Sauca, fosti directori ai Autoritatii Electorale Permanente (AEP), care au fost demisi de presedintele institutiei in luna august. Cristian Petraru, care a fost director general al…

- Primaria Timisoara si Nicolae Robu pierd o noua disputa in meciul cu Garda de Mediu. Cel mai „feroce” adversar al primarului a obtinut victoria in prima instanta in procesul prin care municipalitatea timisoreana contesta o amenda de 50.000 de lei data de institutia de control pentru mizeria groaznica…