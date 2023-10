Conducerea Apelor Române s-a reprofilat pe cultivarea canabisului lângă Timișoara Descoperirea de catre polițiști a unei plantații de canabis langa Timișoara a scos in evidența ca afacerea se derula de mai mulți ani in locația Administrației Naționale Apele Romane (ANAR). Cultura de canabis intr-un canton al ABA Banat Polițiștii au descoperit recent la un canton al Administrației Bazinale de Apa (ABA) Banat, aflat la circa la 10 kilometri fața de centrul comunei Chevereșu Mare, o cultura outdor de canabis ce se intindea pe o suprafata de aproximativ 3.000-4.000 de metri patrati. Totodata, la acel canton s-a gasit 400 de kilograme de masa verde (planta canabis), 60 de kilograme… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O cultura de canabis a fost descoperita de anchetatori in apropierea Termocentralei Rovinari, intr-o zona cu vegetatie inalta, dar supravegheata video. Cultura era infiintata in ghivece, care erau ascunse chiar si sub benzile de transport carbune dezafectate. DIICOT a anuntat ca au fost gasite 90 de…

- Detalii incredibile in cazul plantației de canabis de aproape 4000 metri patrați, langa Timișoara. Printre cei vizați de ancheta sunt și angajați ai Apelor Romane Banat, dar și copii ai unor foști și actuali angajați ai instituției. Mai mult, traficanții uscau plantele in unul dintre cantoanele Apelor…

- Accident de circulație, miercuri dimineața, langa spitalul Victor Babeș din Timișoara. Un barbat a fost ranit grav dupa ce o șoferița nu a respectat distanța regulamentara in trafic. In coliziune au fost implicate doua autoturisme și doua autocamioane. Accidentul a fost filmat de camerele de supraveghere…

- ”Pana aseara (joi seara - n.r.) au fost verificate peste 50.000 de suruburi. Totalul e in jur de 100.000. La cele peste 50.000 s-au gasit 180 de suruburi nestranse. O sa se termine aceasta verificare in zilele urmatoare, probabil in acest weekend”, a declarat Grindeanu, intr-o conferinta de presa susținuta…

- Un taximetrist din județul Arad, care in urma cu mulți ani și-a pierdut fiul intr-un accident rutier, ajuta oamenii care au nevoie. Vasile Gheorghiu are 72 de ani și sare in ajutorul semenilor sai chiar daca trebuie sa strabata sute de kilometri. Persoanele din Arad care doresc sa mearga la medic atat…

- Un apel la 112, in jurul orei 3.30 anunta un accident grav langa Ortisoara si cerea ajutor pentru mai multe victime. La locul evenimentului s-au deplasat 16 pompieri din cadrul Detașamentului 1 Timișoara și Punctului de Lucru Pișchia cu o autospeciala de prima intervenție și comanda, o autospeciala…

- Mobilierul montat intr-o parcare de pe DN 58A, intre Lugoj și localitatea Victor Vlad Delamarina, a fost vandalizat a doua oara, iar zona a fost impanzita de… gunoaie. „In urma cu un an și un pic, pe DN 58A, intre Lugoj și V.V. Delamarina, jud. Timiș, s-a amenajat un nou loc de parcare.…

- Lung si greu e drumul pana la mare. Mai ales, atunci cand alegi sa calatoresti cu trenul. Infrastructura proasta le face viata turistilor un calvar, pana ajung la distractie, pe litoral. Trenul de la Timișoara la Mangalia s-a stricat pe drum, in Caraș Severin, acolo unde a ramas blocat, din cauza ca…