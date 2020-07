Conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) a dispus efectuarea de controale in 26 de unitati subordonate pentru verificarea implementarii masurilor de preventie impuse de raspandirea COVID-19.



"Pentru asigurarea unui management functional pe linia implementarii masurilor de preventie impuse de raspandirea virusului SARS-CoV-2, precum si pentru identificarea unor potentiale vulnerabilitati si remedierea lor, conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor a dispus efectuarea de verificari, in intervalul 4-5 iulie, in 26 de unitati subordonate", se arata intr-un…