- Guvernul ungar i-a demis luni pe presedinta Agentiei Nationale de Meteorologie (NMS) si pe adjunctul ei, la doua zile dupa anularea din precautie a unui mare foc de artificii prevazut sa aiba loc la Budapesta de Ziua Nationala a Ungariei, informeaza AFP si dpa. Fii la curent cu cele mai noi…

