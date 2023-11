„Conduce NATO prin furtună”: Premiu pentru Stoltenberg Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a adus un omagiu lidershipului de care da dovada secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in aceste vremuri de criza, in cadrul ceremoniei in care i-a inmanat acestuia,la Berlin, premiul Henry A Kissinger, informeaza dpa. Jens Stoltenberg conduce NATO prin furtuna si se va asigura ca acesta va iesi puternic din ea, a spus Steinmeier in timpul ceremoniei de premiere. Secretarul general a echipat Alianta Nord-Atlantica pentru schimbarile enorme ale prezentului si viitorului, a adaugat el. Fostul premier norvegian se afla de noua ani la carma aliantei… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

