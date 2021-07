Conducător auto din Turda implicat într-un accident rutier lângă Gherla In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in Bunești (langa Gherla). Din informațiile primite de la IPJ, in accident a fost implicat un șofer din Turda, in varsta de 54 de ani. Trei... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete! Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

