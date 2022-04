Stiri pe aceeasi tema

- Ratificarea de catre China a conventiilor Organizatiei Internationale a Muncii (OIM) impotriva muncii fortate este una dintre conditiile care i-au fost impuse Beijingului de catre Uniunea Europeana (UE) in vederea ratificarii unui acord bilateral privind investitii, semnat la sfarsitul lui 2020.

- Parlamentul chinez a ratificat miercuri conventiile internationale care interzic munca fortata, in contextul in care China este acuzata ca recurge la aceasta forma de munca in regiunea majoritar musulmana Xinjiang (nord-vest), informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In cea de-a 30-a zi de razboi, Ucraina continua sa reziste in fața invaziei ruse. Lupte intense sunt in desfașurare vineri dimineața in mai multe regiuni in jurul Kievului, deși forțele ucrainene par sa fi recaștigat controlul la est de capitala ucraineana, impingand forțele rusești spre retragere.…

- U.S. and British officials will begin two days of meetings in Baltimore on Monday to discuss strengthening trade ties, as the United States and its allies ratchet up pressure on Russia over its war in Ukraine and China for failing to condemn it, according to Reuters. Senior U.S. trade officials described…

- Un barbat de 35 de ani a suferit arsuri grave, dupa ce a fost surprins si acoperit de cenusa in timp ce verifica o gura de vizitare. In urma accidentului, barbatul a decedat. Potrivit reprezentantilor ISU Hunedoara, accidentul a avut loc joi seara, in jurul orei 23.00. ”Accident de munca la Uzina Electrica…

- Rusia a anuntat, duminica, ca sancțiunile occidentale au inghetat aproape jumatate din rezervele Rusiei de aur si valuta straina, astfel ca administrația de la Kremlin se bazeaza acum pe ajutorul oferit de China pentru a face fata consecintelor economice. Ministrul de Finanțe, Anton Siluanov, a declarat…

- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a anunțat joi, in Parlamentul britanic, noile sancțiuni impuse impotriva Rusiei in urma invaziei din Ucraina. Printre acestea se numara interzicerea in Marea Britanie a companiei aeriene ruse Aeroflot, inghețarea activelor bancii VTB și a altor 100 de entitați…

- Uniunea Europeana a trimis echipament medical de urgenta in Ucraina la solicitarea Kievului, a informat sambata Comisia Europeana, transmite Reuters. Cererea a fost formulata de Ucraina marti, pe fondul temerilor in crestere legate de o invazie iminenta din partea Rusiei. Deocamdata, ajutoarele de urgenta…