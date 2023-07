Condiții mizerabile în spitalele de stat - Cum sunt umiliți bolnavii la Sibiu: dușuri la comun cu apă rece Bolnavii sunt in continuare umiliți in spitalele din Romania. Cel mai recent caz scoate la iveala situația cumplita de la Spitalul Județean Sibiu. In cadrul secției ORL, chiuvetele sunt sparte, apa calda vine dupa zeci de minute de așteptare, iar bolnavii sunt nevoiți sa imparta dușurile. Inspectorii de la Direcția de Sanatate au demarat controale ample. Neregulile au fost sesizate de o pacienta in varsta de 70 de ani, dupa ce a fost internata, timp de o saptamana, in Secția ORL. Pe langa lipsa apei calde, femeia a fost nevoita sa imparta baia cu un salon de barbați, iar dușurile nu au perdea.Inclusiv… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

