Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Bilic, unul dintre cei mai cunoscuți nutriționiști romani, a vorbit despre alimentul antistres, care are numeroase beneficii pentru organism.Este vorba despre banala banana, fruct evitat de mulți, avand percepția ca ingrașa. Nutriționistul a vorbit despre beneficiile acestui fruct pe care ea…

- Ați incercat vreodata Djuvec? Este un fel de mancare tradițional din Europa de Sud-Est. Djuvec-ul autentic nu include neaparat orez, uneori este facut doar cu legume și carne. In tradiția balcanica, orezul Djuvec s-a impus insa ca fel de mancare cu orez și este adesea servit ca și garnitura la felurile…

- Foarte multe persoane se lupta cu kilogramele in plus. Nutriționiștii vin in ajutorul acestora cu o serie de sfaturi. Se pare ca, exita mai multe alimente care te pot ajuta sa pacalești foamea. Chiar daca au puține calorii, acestea te vor ajuta sa reduci pofta de mancare. Iata care sunt! Alimentele…

- Gospodinele cu experiența știu cand se pune usturoiul in mancare, de fapt, pentru ca gustul acestuia sa fie potențat la maximum. In plus, daca nu adaugam usturoiul atunci cand trebuie in mancare, gustul final al preparatului ne-ar putea dezamagi. Cand se pune usturoiul in mancare, de fapt Secretele…

- Unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Cluj, Sun Garden Resort, a primit o amenda de 60.000 de lei pentru nereguli in bucataria salii de evenimente. Protecția Consumatorilor a gasit vitrine neigienizate, rugina, mucegai și chedere neigienizate cu mucegai, produse expirate.

- Minh Binh s-a mutat in urma cu aproximativ 16 ani in Timișoara. A parasit țara natala Vietnam pentru a se casatori cu un timișorean care a vizitat țara sa, Minh Binh fiindu-i ghid turistic. Impreuna au doi baieți, alaturi de care petrec anual o luna in Vietnam.

- Se zice ca pentru orice boala, Dumnezeu a creat o planta. Desigur, pofta de mancare in sine nu este o boala, dar obezitatea poate fi inclusa aici, atunci cand ajunge sa puna in pericol viața. Cert este ca prea multe kilograme in plus nu aduc nimic bun pentru sanatate.

- Mamiferele consuma mai multe calorii pentru a mentine temperatura normala a corpului atunci cand sunt expuse la frig. Aceasta crestere a consumului de energie activata de frig declanseaza și o crestere a apetitului. Chiar daca mecanismul intern care controleaza acest aspect a fost o necunoscuta pana…