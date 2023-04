Compania rusa de mercenari Wagner a lui Evgheni Prigojin a recrutat zeci de mii de detinuti din inchisorile ruse, inclusiv criminali si condamnati pentru violenta domestica, pentru a lupta in cele mai sangeroase batalii ale razboiului. Multi au murit in Ucraina, dar cei care au supravietuit celor sase luni in randurile grupului de mercenari s-au ales cu gratieri prezidentiale si se intorc acum in locurile de bastina, terorizand comunitatile locale, relateaza saptamanalul The Observer, citat de news.ro . Luni, s-a plimbat in sus si in jos pe bulevardul central din Thinvali, asa cum facea in majoritatea…