Condamnată în țară, scapă de extrădare O romanca urmarita international nu va fi extradata in Romania de catre autoritatile britanice din cauza conditiilor precare din inchisorile romanesti. Este vorba de o tanara de 23 de ani din Suceava condamnata la patru ani de inchisoare pentru contrabanda si grup infractional organizat. Autoritatile din Marea Britanie, unde se afla femeia, au eliberat-o dupa o luna de inchisoare si au refuzat sa o extradeze pe motiv ca tanara nu poate executa pedeapsa in penitenciarele din Romania din cauza conditiilor precare. Adina Prisacariu mai este trimisa in judecata in doua dosare penale… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

- Adina Prisacariu, o tanara din Suceava cunoscuta drept „spaima soselelor”, nu va fi extradata in Romania din Marea Britanie dupa ce judecatorii britanici au refuzat sa o trimita in tara noastra din cauza conditiilor precare din inchisorile romanesti. Aceasta are de executat patru ani de inchisoare pentru…

