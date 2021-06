Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema din Crimeea, regiune a Ucrainei ocupata de Federatia Rusa in 2014, l-a condamnat pe Refat Ciubarov, presedintele Mejlis-ului (Adunarea Nationala) poporului tatar din peninsula, la 6 ani de inchisoare intr-un penitenciar de maxima securitate, 200 de ore de munca in folosul comunitatii…

- Unul dintre barbatii banuiti ca ar fi incasat in numele unei firme din Giurgiu, folosindu-se de o factura falsa, peste 70.000 lei de la o societate comerciala din Alba Iulia, si care era dat in urmarire nationala, a fost depistat de politistii din judetul Alba. Barbatul se sustragea executarii…

- Un tanar in varsta de 25 de ani din municipiul Suceava a fost trimis la pușcarie, unde are de executat o pedeapsa de 1 an și 4 luni de inchisoare. Pentru a-l prinde insa pe Andrei-Ștefan Bejenar, polițiștii trimiși sa puna in executare mandatul de arestare au fost nevoiți sa faca și o urmarire. In ...

- Un tanar in varsta de 29 de ani, din municipiul Suceava, a fost ridicat de polițiști dintr-o casa in construcție la o zi dupa ce pe numele sau a fost emis un mandat de executare a unei pedepse cu inchisoarea. Adrian Costel Lupașcu a fost condamnat definitiv la o pedeapsa de 2 ani, o luna și 20 de ...

- Nu se afla departe de tara din punct de vedere geografic, distanta dintre Bucuresti si Kiev fiind de sub 1.000 de kilometri (distanta ce poate fi parcursa in mai putin de doua ore cu avionul sau in peste 12 ore cu masina, potrivit Google Maps, din cauza lipsei autostrazilor, cel putin in cazul Romaniei).…

- Asociația Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Arboroasa” din Vicovu de Jos, județul Suceava, va forma o cruce umana la granița cu Ucraina de 1 aprilie, in memoria celor 5.000 de nord-bucovineni masacrați in Poiana Varnița de trupele sovietice in 1941. Cei care nu pot ajunge…

- Anul acesta, „Ziua detinutilor politici anticomunisti” a trecut aproape neobservata din cauza restrictiilor impuse de pandemie. E important ca actualele generatii sa isi cunoasca istoria reala pentru ca ororile din trecut sa nu se repete. Miscarea de rezistenta anticomunista a existat si la nivelul…