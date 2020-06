Condamnat definitiv pentru carnagiul de pe DN 65

Magistratii de la Curtea de Apel Craiova au dat, saptamana trecuta, o hotarare definitiva in dosarul privind tragicul accident de circulatie din aprilie 2017, de la Padurea Sarului. In urma accidentului au murit cinci craioveni. Șoferul care a provocat accidentul a fost condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare. Luni, 24 aprilie 2017, un tir scapat de sub control facea prapad pe DN 65, in zona Padurea Sarului, Olt. In timp ce tirul mergea catre Craiova, o anvelopa a explodat, iar șoferul a pierdut controlul direcției. Autovehiculul scapat de sub control a intrat pe contrasens, unde a lovit…