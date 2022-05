Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Curții de Apel București au pronunțat joi, dupa patru amanari, sentințele finale in Dosarul Colectiv. Actualul primar al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost condamnat definitiv joi la 4 ani de inchisoare in dosarul Colectiv. Acesta a primit și interdicția de a fi ales ori a ocupa…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti sunt asteptati sa pronunte joi, 12 mai, sentinta in Dosarul Colectiv, dupa ce au avut loc deja mai multe amanari. In 15 aprilie, Curtea de Apel Bucuresti a amanat pronuntarea pentru 3 mai, ulterior fiind stabilita data de 12 mai. In 3 martie, magistratii au amanat…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au amanat pentru 12 mai pronuntarea in dosarul Colectiv, in contitiile in care sentinta era asteptata marti, informeaza News.ro . La 21 decembrie 2021, instanta a stabilit termen de deliberare, redactare si pronuntare a hotararii in acest caz, la 3 ianuarie 2022. Pronuntarea…

- Pronuntarea in dosarul Colectiv a fost amanata din nou, vineri, de Curtea de Apel Bucuresti. Curtea de Apel Bucuresti era asteptata sa se pronunte, vineri, in dosarul Colectiv, dupa ce in 3 martie magistratii au amanat decizia, explicand ca au fost depuse concluzii scrise dupa termenul stabilit si mai…

- Curtea de Apel București a amanat, joi, pentru a patra oara stabilirea deciziei definitive in dosarul in care fostul edil al Sectorului 4, actual edil al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, patronii clubului Colecțiv, foștii funcționari de la Primaria Sectorului 4 și artificierii au fost condamnați…

- Judecatorii Curtii de Apel Bucuresti vor da astazi decizia definitiva in dosarul principal al incendiului de la Colectiv, dupa ce au amanat deja de doua ori pronunțarea. Patronii clubului, pirotehniștii, pompierii și responsabilii din administrație vor afla daca vor merge sau nu la inchisoare.Pedepsele…

- Curtea de Apel București a amanat, joi, pentru a treia oara stabilirea deciziei definitive in dosarul in care fostul edil al Sectorului 4, actual edil al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, patronii clubului Colecțiv, foștii funcționari de la Primaria Sectorului 4 și artificierii au fost condamnați…

- Dupa cinci ani de procese, Curtea de Apel Bucuresti va pronunta azi decizia definitiva in dosarul Colectiv. 65 de oameni au murit, iar alti 146 au fost mutilati pe viata in urma incendiului care s-a produs in seara de 30 octombrie 2015, in clubul Colectiv din Bucuresti.Judecatorii Adina Dumitrache si…