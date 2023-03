Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Dambovița a gasit-o vinovata pe fosta sefa de la Resurse Umane din cadrul Spitalului Judetean Ploiesti Florica Preda. Ea a fost trimisa in judecata pentru luare de mita și a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu suspendare.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, la sfarșitul saptamanii trecute, incetarea procesului penal impotriva deputatului PNL de Prahova Mircea Rosca, acuzat de trafic de influenta, dupa ce faptele pentru care acesta era acuzat s-au prescris, potrivit Agerpres. „In baza art.396 alin. (6) Cod procedura…

- CARAȘ-SEVERIN – Aleșii județului au decis sa sporeasca bugetul Culturii, de 850.000 de lei, cu inca un milion, pentru ca și Caraș-Severinul sa se branșeze la fenomenul implicat de faptul ca anul acesta Timișoara este capitala culturala europeana. Ulterior, s-a constatat insa o situație fara precedent,…

- Comunicat finalizare proiect: Consolidarea capacitații SJU Alba Iulia de gestionare a crizei sanitare COVID-19 Beneficiarul proiectului: Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia Obiectivul general al proiectului este: Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin asigurarea raspunsului…

- 12 persoane s-au vaccinat astazi la Centrul de vaccinare anti-COVID al Spitalului Județean de Urgența Targu-Jiu (din strada Progresului, nr. 18). Varsta acestora este cuprinsa intre 35 și 65 de ani, printre cei care s-au vaccinat vineri numarandu-se și un asistent medical din municipiul Craiova.Centrul…

- Centrul de vaccinare anti-COVID al Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu (din strada Progresului, nr. 18) a fost redeschis și se afla la parterul Spitalului 700. Centrul este deschis de luni pana vineri in intervalul orar 08:00 – 14:00 Doctorul Dumitru Vladuț, medicul epidemiolog care conduce Serviciul…

- Consiliul Județean Prahova a anunțat, ieri, ca șapte sali de operații din cadrul Spitalului Județean de Urgența Ploiești au fost date in folosința, dupa modernizare, urmand ca alte șase sali de operații sa fie finalizate in perioada urmatoare. Spitalul Județean de Urgența Ploiești, aflat in administrarea…