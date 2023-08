Doi ofițeri și un subofițer ai Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), dar și un polițist de frontiera din Giurgiu, au fost condamnați, vineri, cu suspendare pentru fraudarea unor concursuri de promovare pentru funcții in STS. Faptașii au fost condamnați de catre Curtea de Apel București. Instanța a decis ca ofițerul in cadrul DMRU-Biroul Recrutari, capitan Adelina Sofia Ștefan, sa fie condamnata la un an de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la folosirea in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea…