- PRINȘI… Trei tineri, doi din Vaslui, unul din Barlad, iși vor petrece urmatoarele 30 de zile in spatele gratiilor dupa ce saptamana trecuta au dat doua spargeri, la o farmacie și la o benzinarie din Vaslui. „Farmacia inimii” de pe strada Republicii din municipiul Vaslui și benzinaria de la ieșire din…

- PREMII… Cea de-a VIII-a editie a Festivalului „MAI cu Folk” a fost castigata de un grup din Barlad. Este vorba despre Grupul „Ecou” de la Scoala Gimnaziala „Episcop Iacov Antonovici”, care a primit din partea juriului Marele Premiu. Premiul special In memoriam Ion Chiriac a fost acordat grupului Duo…

- SUPARARE… Peste 100 de salariate la SC Confecții SA Barlad, in frunte cu lidera de sindicat Talaba Balașa, au pornit de dimineața o greva spontana, prin care cer salarii mai mari și tichete de masa. Conflictul a pornit de la nivelul salariilor, care fața de anul trecut au crescut anul acesta cu 120%.…

- GREU CU SINGURATATEA… Cu nemasurata tristețe, familia a anunțat pe pagina de socializare a Școlii Gimnaziale nr. 1 „Iorgu Radu”, decesul profesoarei pensionare Georgeta Tofan, care a predat peste 30 de ani limba si literatura romana la aceasta cunoscuta școala din Barlad. Domnișoara profesor Tofan a…

- EVENIMENT… Calatoria pianistului Horia Mihail in istoria muzicii pentru pian solo intra in al 12-lea an de existenta, printr-o noua editie a turneului national Pianul calator, cu tema… Clasic. Horia Mihail va ajunge și la Barlad, unde cu ocazia Zilelor Culturale ale orașului, de Noaptea Muzeelor, in…

- SA TE TOT BAȚI… Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminarii in mediul școlar și promovarea interculturalitații din Școala Gimnaziala de Arta „N.N. Tonitza” Barlad a stabilit sancțiunile pentru elevele care s-au batut pe 9 aprilie in curtea școlii. Comisia,…

- OLIMPICI… Judetul Vaslui este reprezentat, in aceste zile, de cinci elevi la Olimpiada Nationala de Geografie. Trei dintre ei sunt din Barlad si doi, din Vaslui. Este vorba despre Eva Maria Postolache (clasa a VIII-a) de la Scoala Gimnaziala „Stefan cel Mare” Vaslui, eleva pregatita de regretata profesoara…

- SCUMPIRE… Proiectul „Reabilitarea și restaurarea Colegiului Național Gheorghe Roșca Codreanu„ din municipiul Barlad la faza DALI, va fi mai scump decat s-a stabilit inițial, la proiectare. Situația nedorita, de scumpire enorma a materialelor de construcții a dus la modificarea indicatorilor tehnico-economici…